Supreme Court Arrest Guidelines: पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court 24 Hour Arrest Rule: पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की आजादी कब से छीनी गई, अब यही सवाल उसकी रिहाई का आधार बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े नियमों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समयसीमा पुलिस के गिरफ्तारी संबंधी कागज तैयार करने से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत से शुरू होगी। इस फैसले ने उन परिस्थितियों पर कानूनी सवाल खड़े किए हैं, जहां किसी व्यक्ति को पहले रोककर रखा जाता है और बाद में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की जाती है। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि कस्टोडियल हिंसा देश की दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है, जिसे न्यायपालिका भी स्वीकार करती है।