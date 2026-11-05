दिल्ली-NCR में प्रदूषण का खतरा बढ़ा, कई इलाकों में AQI 444 तक पहुंचा

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। इस सीजन में पहली बार राजधानी की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंची है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा दर्ज किया गया है। हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की रफ्तार कम होना और वातावरण में नमी बढ़ना प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के कुल प्रदूषण में करीब 31 फीसदी हिस्सेदारी स्थानीय स्रोतों की है, जबकि लगभग 69 फीसदी प्रदूषण बाहरी इलाकों से आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पराली जलाने और त्योहारों के दौरान प्रदूषण बढ़ने से हालात और बिगड़ सकते हैं।