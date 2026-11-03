मधुबनी में पुलिसकर्मी की करतूत पर भड़के तेजस्वी, पूछा- आरोपी फरार है या फरार कराया गया?

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी में पुलिसकर्मी की फायरिंग से एक ग्रामीण की मौत के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि जब पुलिस का एक अधिकारी ही गंभीर आरोपों में घिरा है और घटना के बाद से फरार है, तो सरकार उसे पकड़ने के लिए क्या कर रही है? तेजस्वी ने यह भी पूछा कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा या उसका एनकाउंटर होगा?