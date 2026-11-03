धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे पप्पू यादव, बोले- श्रीकृष्ण का अपमान बर्दाश्त नहीं, सजा दिलाकर रहेंगे

इस विवाद की जड़ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित श्री राम कथा में है। इस कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्रों की तुलना करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन पर कड़ी आपत्ति जताई गई। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस कथा में भगवान कृष्ण और भगवान राम के बैठने या खड़े होने के तरीकों (मुद्राओं) की तुलना की और साथ ही उनके साथ जुड़ी बांसुरी और धनुष के संदर्भ में भी तुलना की। इन टिप्पणियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया।