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बेंगलुरु में सोने की चेन के लिए युवती को बनाया बंधक, गले पर चाकू रखकर घसीटा, भीड़ ने बचाई जान

Gold Chain Robbery: बेंगलुरु के डोमलुर में सोने की चेन लूटने के लिए बदमाश ने युवती को चाकू की नोक पर बंधक बनाया। गला काटने की धमकी देने वाले आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
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बैंगलोर

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Pratiksha Gupta

Updated: 3 Nov 2026, 1:01 PM IST

Bengaluru Gold Chain Robbery

बेंगलुरु में सोने की चेन के लिए युवती को बनाया बंधक (फोटो सोर्स- IANS)

Bengaluru Gold Chain Robbery: बेंगलुरु में दिनदहाड़े लूट की कोशिश का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक बदमाश ने दुकान में अकेली युवती को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया और सोने की चेन नहीं देने पर गला काटने की धमकी दी। आरोपी युवती को घसीटकर दुकान से बाहर ले गया, लेकिन मौके पर जुटे लोगों ने उसे घेरकर पकड़ लिया और युवती को सुरक्षित बचा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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Updated on:

3 Nov 2026, 1:01 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / बेंगलुरु में सोने की चेन के लिए युवती को बनाया बंधक, गले पर चाकू रखकर घसीटा, भीड़ ने बचाई जान

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