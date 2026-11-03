बेंगलुरु में सोने की चेन के लिए युवती को बनाया बंधक, गले पर चाकू रखकर घसीटा, भीड़ ने बचाई जान

Bengaluru Gold Chain Robbery: बेंगलुरु में दिनदहाड़े लूट की कोशिश का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक बदमाश ने दुकान में अकेली युवती को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया और सोने की चेन नहीं देने पर गला काटने की धमकी दी। आरोपी युवती को घसीटकर दुकान से बाहर ले गया, लेकिन मौके पर जुटे लोगों ने उसे घेरकर पकड़ लिया और युवती को सुरक्षित बचा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।