‘ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं, दोषियों को सबक सिखाओ’, त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमले से भड़के CM माणिक साहा

यह पूरी घटना सोमवार सुबह बॉक्सानगर के अशाबाड़ी इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार, BSF के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी तस्करों और उपद्रवियों का एक बड़ा झुंड वहां आ धमका और उन्होंने जवानों के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में BSF के तीन जवान घायल हो गए। हमलावरों की मंशा सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने जवानों के पास मौजूद सरकारी हथियार छीनने का भी प्रयास किया। हालांकि, जवानों की सतर्कता के चलते वे अपने नापाक मंसूबों में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद गुस्से में आए उपद्रवियों ने मौके पर खड़े एक सरकारी वाहन को भी निशाना बनाया और उसमें जमकर तोड़फोड़ की।