भारत से व्यापार बंद होने पर पाकिस्तान को हुआ 40 बिलियन डॉलर का नुकसान, PIBC ने फिर से ट्रेड शुरू करने की लगाई गुहार

India-Pak Trade: 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इस वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध निलंबित हो गए, जिसका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पाक-भारत बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन नूर मुहम्मद कसूरी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में व्यापार बंद रहने के कारण पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 40 अरब डॉलर (3.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का आर्थिक नुकसान हुआ है। कसूरी ने दोनों पड़ोसी देशों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द अपने व्यापारिक संबंधों को फिर से बहाल करें।