चक्रवात मुरासु का आंध्र प्रदेश तट पर असर, कई राज्यों में भारी बारिश, उड़ानें रद्द और ट्रेनें प्रभावित



चक्रवात अर्नब आने के बाद से उत्तर भारत का मौसम बदला हुआ है। मुरासु चक्रवात के प्रभाव से मंगलवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में भी बारिश की संभावना है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोहरा छाया रहा और वाराणसी की दो उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। राजधानी दिल्ली, वाराणासी समेत अन्य राज्यों के कुछ जगहों पर बारिश हुई। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी से तापमान शून्य से सात डिग्री नीचे पहुंच गया। पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।