राहुल गांधी और गांधी परिवार के विदेश संबंधों पर सुधांशु त्रिवेदी ने उठाए सवाल, सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी सियासी तकरार

उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के समझौते, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मीडिया में कांग्रेस को मिली कथित तारीफ, विदेशी कंपनी बैकऑप्स में डायरेक्टर पद और राहुल गांधी की कथित विदेशी नागरिकता से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया। त्रिवेदी ने सवाल किया कि कांग्रेस की राजनीति भारत के हितों के लिए है या विदेशी नैरेटिव के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। उनके ये सभी सवाल और आरोप सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गए हैं।