महाराष्ट्र में सराफा कारोबारी का फिल्मी अंदाज में अपहरण, पुलिस ने कार पकड़ी तो तेलंगाना का निकला कनेक्शन

हालांकि उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। इस खुलासे के बाद मामला और उलझ गया है। अनिरुद्ध शिंगणे देऊलगांव माही गांव के निवासी हैं और योगीराज ज्वेलर्स के मालिक हैं। उनका आभूषण के साथ निर्माण व्यवसाय भी है। जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब एक से डेढ़ बजे के बीच जब वह देऊलगांव राजा तहसील कार्यालय के सामने थे, तभी कार में सवार चार लोग वहां पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही उनके परिजनों ने देऊलगांव राजा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।