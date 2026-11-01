Maharashtra Crime: जेल में बंद बर्खास्त पुलिस उपनिरीक्षक ने रची बैंक लूट की साजिश, 27 किलो सोना और साढ़े 12 लाख रुपए लूटे

जेल से छूटने के बाद चारों आरोपी भोकर गांव स्थित स्टेट बैंक की शाखा में घुसे। उन्होंने बैंक कर्मचारियों को हथियार दिखाकर डराया और गोलीबारी करते हुए सोना व नकदी लूट ली। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से घटना की जानकारी तुरंत गांव में फैल गई। ग्रामीणों ने भी उनका पीछा शुरू कर दिया। इस दौरान एक आरोपी विदगांव के पास ग्रामीणों के हाथ लग गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी की और बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।