उजनी बांध पर प्रोजेक्ट को लेकर आर-पार की लड़ाई, रोहित पवार बोले- गुजरात ने ठुकराया, महाराष्ट्र में नहीं लगाने देंगे

रोहित पवार ने सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति पर भी सवाल उठाए। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर परियोजनाएं रद्द करने की जानकारी दी गई थी। पवार का कहना था कि मुख्यमंत्री की ओर से घोषित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में इन परियोजनाओं का उल्लेख है, जबकि अब इन्हें रद्द करने की बात कही जा रही है। उन्होंने इस मामले में सरकार पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया और संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग की। रोहित पवार ने जिले के पालकमंत्री जयकुमार गोरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि होटल में बैठकर काम करने और लोगों को धमकाने वाले पालकमंत्री से जनता को क्या फायदा होगा।