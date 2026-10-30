अप्रेल-मई में उद्धव या आदित्य ठाकरे जेल में होंगे, मंत्री नितेश राणे का दावा, बोले- 2029 तक देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे मुख्यमंत्री

उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नितेश राणे ने कहा कि उनके वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान पर ध्यान दिया है। अब वे ही इस बारे में फैसला करेंगे। हम उनके फैसले का इंतजार करेंगे। राणे ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मजबूत होगी। 2029 में बड़े बहुमत और ताकत के साथ सरकार वापस आएगी। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार मजबूत हो रही है। उन्होंने शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी अब तक कोई भविष्यवाणी सही नहीं हुई है। राणे ने तंज कसते हुए कहा कि शायद उन्होंने अपने मालिक की तारीख अप्रेल में तय कर रखी है।