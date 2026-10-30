अनंत सिंह को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा- हमें धोखा देकर गए थे तो सरकार अच्छी थी, अब खराब हो गई

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई उनकी जमानत को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामलों को केवल राजनीतिक विवाद बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है और पुलिस को चार महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने को कहा है।