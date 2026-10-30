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Census 2027: आ गई जनगणना की तारीख, 25 जनवरी से 28 फरवरी तक घर-घर पहुंचेंगे कर्मी

Census 2027 schedule: सरकार ने जनगणना का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी, जिसमें 10 से 24 जनवरी तक खुद से जानकारी दर्ज की जा सकती है।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Updated: 30 Oct 2026, 8:40 PM IST

Census 2027

आ गई जनगणना की तारीख। (फोटो- AI)

India Census 2027 Dates: देश में जनगणना की तारीखें तय हो गई हैं। सरकार के मुताबिक जनगणना का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। यह काम बर्फ से ढके राज्यों और चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर पूरे देश में होगा।

इसके साथ ही इस बार लोगों को खुद भी अपनी जानकारी भरने का मौका मिलेगा। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है। यानी जनगणना कर्मचारियों के घर पहुंचने से पहले ही लोग अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

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Updated on:

30 Oct 2026, 8:40 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / Census 2027: आ गई जनगणना की तारीख, 25 जनवरी से 28 फरवरी तक घर-घर पहुंचेंगे कर्मी

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