Census 2027: आ गई जनगणना की तारीख, 25 जनवरी से 28 फरवरी तक घर-घर पहुंचेंगे कर्मी

आ गई जनगणना की तारीख। (फोटो- AI)
India Census 2027 Dates: देश में जनगणना की तारीखें तय हो गई हैं। सरकार के मुताबिक जनगणना का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। यह काम बर्फ से ढके राज्यों और चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर पूरे देश में होगा।
इसके साथ ही इस बार लोगों को खुद भी अपनी जानकारी भरने का मौका मिलेगा। इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है। यानी जनगणना कर्मचारियों के घर पहुंचने से पहले ही लोग अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
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