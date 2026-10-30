Census 2027: आ गई जनगणना की तारीख, 25 जनवरी से 28 फरवरी तक घर-घर पहुंचेंगे कर्मी

India Census 2027 Dates: देश में जनगणना की तारीखें तय हो गई हैं। सरकार के मुताबिक जनगणना का काम 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। यह काम बर्फ से ढके राज्यों और चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर पूरे देश में होगा।