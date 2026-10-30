महायुति में फिर बढ़ा तनाव: शिवसेना नेता ने BJP को दी नसीहत, बोले- ‘आपकी भाषा ठीक नहीं, मर्यादा में रहें’

शिवसेना प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बीच होने वाली बैठक में महायुति के आपसी समन्वय को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नेताओं और प्रवक्ताओं को सहयोगी दलों के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। शिंदे ने साफ कहा है कि गठबंधन के भीतर दोस्ती में कुश्ती नहीं होनी चाहिए। परांजपे ने कहा कि शिवसेना की ओर से सहयोगी दलों के नेताओं पर टिप्पणी नहीं की जाएगी। उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से भी ऐसी ही अपेक्षा जताई। उन्होंने तीनों दलों से चुनाव नतीजों के बाद शुरू हुई आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति को रोककर आपसी तालमेल मजबूत करने की अपील की।