तुकाराम मुंढे का सख्त रुख, शाहरुख खान समेत 3 अभिनेताओं पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी, अगले सप्ताह होगा फैसला

तुकाराम मुंढे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि तीनों अभिनेताओं को विज्ञापन और उसमें किए गए दावों को लेकर नोटिस भेजा गया था। विभाग ने उनका पक्ष भी सुना। इसके बाद नोटिस जारी करने वाले सहायक आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन की बात दर्ज की है। मुंढे के अनुसार अब यह मामला उस सह आयुक्त के पास भेजा जाएगा, जिन्हें आगे का फैसला लेने का अधिकार है। अगले सप्ताह तक मामला उनके पास पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। मुंढे ने यह भी बताया कि अभिनेता अजय देवगन ने इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।