प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड पर घमासान, नरेश म्हस्के बोले- दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग करेंगे

प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड में लगातार आरोपों का सामना कर रहीं मीनाक्षी शिंदे ने शिवसेना की महिला आघाड़ी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि पार्टी नेतृत्व की छवि खराब न हो, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया है। मीनाक्षी शिंदे ने यह भी आरोप लगाया कि जिन मामलों से उनका कोई संबंध नहीं है, उनमें उनका नाम जोड़कर पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके इस्तीफे के बाद ठाणे की राजनीति में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं, पूर्णेकर हत्याकांड की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर दोनों शिवसेनाओं के बीच बयानबाजी जारी है।