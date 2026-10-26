प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में बेटे का बड़ा दावा, राजेंद्र शिंदे का आरोपियों के साथ वीडियो दिखाकर मांगा न्याय

प्रदीप पूर्णेकर और राम पूर्णेकर। फाइल फोटो- पत्रिका
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में उनके बेटे राम पूर्णेकर ने एक वीडियो सामने रखकर जांच पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि वीडियो में पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे के पति राजेंद्र शिंदे हत्या के आरोपियों के साथ नजर आ रहे हैं। राम ने कहा कि पिता की हत्या के 26 दिन बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला है और मीनाक्षी शिंदे तथा उनके पति को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
राम पूर्णेकर ने सोमवार को ठाणे में पत्रकार वार्ता कर यह वीडियो दिखाया। उनके मुताबिक, इसमें राजेंद्र शिंदे के साथ प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में शामिल बताए जा रहे पप्प्या शिंदे, नितेश पवार, संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली और अमित सिंह उर्फ पप्पलू दिखाई दे रहे हैं। राम ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें हेलमेट पहनकर आए एक व्यक्ति का वीडियो भेजा था।
उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान राजा शिंदे के रूप में बताई। राम ने कहा कि वीडियो में मामले के आरोपी भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस राजेंद्र शिंदे के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। हालांकि, वीडियो में दिख रहे लोगों की भूमिका और इस फुटेज की जांच में क्या सामने आया है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
राम पूर्णेकर के अनुसार, उनके पिता की हत्या के मामले में परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने फोन कर कार्रवाई का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक मीनाक्षी शिंदे और राजेंद्र शिंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं, ठाणे अपराध शाखा राजेंद्र शिंदे से अब तक सात बार पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने हत्या के आरोपियों और राजेंद्र शिंदे को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की थी। हालांकि, इस पूछताछ से क्या अहम जानकारी मिली, इसका खुलासा नहीं हुआ है।
प्रदीप पूर्णेकर की 29 सितंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे मनोरमा नगर स्थित उनके कार्यालय में हत्या कर दी गई थी। पांच हमलावर कार्यालय में घुसे थे। उन्होंने पूर्णेकर पर गोलियां चलाईं और हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पूर्णेकर के परिवार ने ठाणे की पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब राम पूर्णेकर की ओर से वीडियो सामने रखे जाने के बाद पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग