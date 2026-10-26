टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग मामले में आरोपी प्रांजल ठाकरेल कौन है, क्या थी उसकी भूमिका?



22 वर्षीय प्रांजल ठाकरेल के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। पुलिस के मुताबिक, उसे मार्च में जमानत पर रिहा किया गया था। इससे पहले वह पानीपत में एक कारोबारी पर कथित हमले के मामले में जेल में बंद था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उस हमले को भी अनिल पंडित के निर्देश पर अंजाम दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद प्रांजल कथित तौर पर फिर से अनिल पंडित के संपर्क में आया और मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ पर हमले की योजना बनाने लगा। पुलिस को संदेह है कि उसने हमले के लिए शूटरों तक पैसे पहुंचाने और जरूरी इंतजाम करने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस के अनुसार, प्रांजल और अनिल पंडित पुलिस की नजर से बचने के लिए एक गुप्त मैसेजिंग ऐप के जरिए बातचीत करते थे। अब इस ऐप पर हुई बातचीत और प्रांजल के फोन में मिले डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है।