100 करोड़ के कथित घोटाले में तमिलनाडु के पूर्व शिक्षा मंत्री अनबिल महेश गिरफ्तार, CM विजय की बड़ी कार्रवाई

यह कथित घोटाला प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा है। इस मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि, घोटाले के कथित तरीके और पूर्व मंत्री पर लगाए गए आरोपों की विस्तृत जानकारी अब तक नहीं दी गई है।