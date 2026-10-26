टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में नया अपडेट, 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे चार आरोपी



मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल इस मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपने हैंडलर्स से संपर्क करने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया था। जांच एजेंसियों को कई ऑडियो क्लिप्स भी मिली हैं, जिनसे आरोपियों के मुंबई आने के मकसद के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का दावा है कि फायरिंग के बाद आरोपियों को वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार वापस भेजने के निर्देश दिए गए थे। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर अनिल पंडित के निर्देश पर फायरिंग की थी। अब पुलिस पैसों के लेन-देन का पता लगाने के साथ आरोपियों के वॉयस सैंपल भी लेना चाहती है। इसी आधार पर सरकारी वकील ने 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक की हिरासत मंजूर की।