SIR विवाद पर निर्मला सीतारमण का विपक्ष को जवाब, बोलीं- शिकायत है तो अदालत जाएं

Gyanesh Kumar: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष को अदालत जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर एसआईआर से जुड़ी शिकायतों पर न्याय चाहिए तो विपक्ष अदालत का रुख कर सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब एसआईआर को लेकर कांग्रेस, सपा, राजद, आप समेत सभी विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।