Bihar Anant Singh News : अनंत सिंह के बाद पत्नी नीलम देवी पर भी एक्शन, सरकार ने सरकारी आवास खाली करने का दिया आदेश

हालांकि, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के तहत समिति के सदस्य के रूप में उनका मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। पत्र के अनुसार, सेवा समाप्त होने के बाद सरकारी आवास अपने कब्जे में रखने की अनुमन्य अवधि केवल एक माह है, जो 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही है। इसी आधार पर नीलम देवी से आवास संख्या-01, मॉल रोड, पटना को निर्धारित तारीख तक खाली करने का अनुरोध किया गया है।