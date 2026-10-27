मोजतबा खामेनेई की दो टूक: दुश्मन की हताशा ईरान के राष्ट्रीय प्रतिरोध का नतीजा

Iran US Tensions: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतल्लाह मोजतबा खामेनेई ने 'सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल' (SNSC) के सचिव मेजर जनरल मोहसेन रेजाई के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (होर्मुज जलडमरूमध्य) पर नियंत्रण बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

बताया गया है कि बैठक के दौरान खामेनेई ने दुश्मन की हताशा को ईरान के 'राष्ट्रीय प्रतिरोध' (नेशनल रेजिस्टेंस) का एक परिणाम बताया। 'X' (पूर्व ट्विटर) पर की गई पोस्ट की एक श्रृंखला में, खामेनेई के हवाले से राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और ईरान के रणनीतिक हितों पर हुई चर्चाओं का जिक्र किया गया।