Jamia Protest: जामिया में छात्रसंघ चुनाव की घोषणा के बाद भी नहीं थमा बवाल, छात्राओं ने खोला मोर्चा; कई हिरासत में

Jamia Protest: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही सोमवार को एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन से चुनाव प्रक्रिया को समय से पूरा करने और मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है।