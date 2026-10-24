जामिया में छात्र आंदोलन के बीच बड़ा फैसला, अगले आदेश तक ऑनलाइन चलेंगी सभी कक्षाएं

Jamia Student Protest: दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की बहाली को लेकर प्रदर्शन जारी है। इसी बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का निर्देश जारी किया। प्रशासन ने इसे छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एहतियाती कदम बताया है।