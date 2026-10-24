‘पीस बॉन्ड संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है, इसलिए नहीं करूंगी साइन’, नेहा बोरा ने बताई वजह

Neha Bora Peace Bond Case: आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने बताया कि उन्होंने पीस बॉन्ड पर इसलिए साइन नहीं किए, क्योंकि वह उनके संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश में कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान लोगों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि ना तो वह साइन करेगी ना ही आइसा का कोई भी सदस्य इस पीस बॉन्ड पर साइन नहीं करेगा।