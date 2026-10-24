24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘पीस बॉन्ड संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है, इसलिए नहीं करूंगी साइन’, नेहा बोरा ने बताई वजह

AISA Protest Delhi, Peace Bond Controversy: आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। जानें क्या है पूरा मामला...
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Updated: 24 Oct 2026, 2:22 PM IST

Neha Bora Peace Bond Case

नेहा बोरा ने पीस बॉन्ड पर साइन नहीं करने की बताई वजह (Photo-IANS)

Neha Bora Peace Bond Case: आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने बताया कि उन्होंने पीस बॉन्ड पर इसलिए साइन नहीं किए, क्योंकि वह उनके संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश में कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान लोगों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि ना तो वह साइन करेगी ना ही आइसा का कोई भी सदस्य इस पीस बॉन्ड पर साइन नहीं करेगा। 

SEM ने नेहा बोरा को जारी किया था नोटिस

बता दें कि दिल्ली में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में नेहा बोरा शामिल हुई थी। इसको लेकर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने नेहा को एक नोटिस जारी किया था। जिसमें उन्होंने पीएस बॉन्ड पर साइन करने के लिए कहा था। इस नोटिस के खिलाफ आइसा अध्यक्ष ने दिल्ली हाईकोर्ट की ओर रुख किया। लेकिन हाईकोर्ट ने भी नेहा की याचिका खारिज कर दी। 

नेहा बोरा ने क्या दी थी दलील?

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में नेहा बोरा ने नोटिस को अस्पष्ट और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था। नेहा ने कहा था कि इससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का भी हवाला दिया। 

नेहा बोरा ने कहा था कि  नोटिस में ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं बताया गया, जिससे यह साबित हो सके कि उनकी गतिविधियों से शांति भंग होने की आशंका थी।

उनकी ओर से यह भी कहा गया कि नोटिस में उस अवधि, अवसर या कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिसके संबंध में शांति भंग होने की आशंका जताई गई थी।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद 16 अक्टूबर को हिरासत में ली गईं नेहा बोरा को अगले दिन, यानी 17 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया था। इसी दिन नई दिल्ली जिले की विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) अदालत की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया था।

नोटिस में नेहा बोरा को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर 10,000 रुपये का निजी मुचलका भरने और एक जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसका उद्देश्य शांति भंग होने की आशंका को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई करना बताया गया।

नेहा बोरा ने अधिवक्ता अभिक चिमनी के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस नोटिस को चुनौती दी थी।

Punjab Election 2027: पंजाब में दलित वोट कितना अहम, क्या कांग्रेस फिर दलित मुख्यमंत्री बनाएगी?

ये भी पढ़ें
Punjab Congress Election Strategy

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Oct 2026, 2:22 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / ‘पीस बॉन्ड संवैधानिक अधिकार को छीन रहा है, इसलिए नहीं करूंगी साइन’, नेहा बोरा ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'अभिजीत दीपके जैसे लोग आकर हमारा सिर घुमा देंगे', बर्लिन में पीयूष गोयल ने क्यों कहा ऐसा?

Piyush Goyal PC
राष्ट्रीय

1 नवंबर को ही दिल्ली में रैली क्यों करना चाहते हैं राहुल गांधी? रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल, 1984 सिख नरसंहार का किया जिक्र

Ravi Shankar Prasad on rahul gandhi
राष्ट्रीय

हूती हमलों से हिला सऊदी अरब: EU-GCC शिखर सम्मेलन स्थगित, जानें दुनिया और भारत पर क्या पड़ेगा असर

houthie
राष्ट्रीय

नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर जश्न की तैयारी, एक लाख लोगों के लिए बन रही मिठाई, बोले- हम तो जीतते ही रहते हैं

anant singh on bihar mlc election result
राष्ट्रीय

नेपाल बाढ़ में लापता हुई बेटी, 2 महीने बाद भी मां को इंतजार, घर में रखा है आखिरी निशानी वाला सूटकेस

nepal flood rescue
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.