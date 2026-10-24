जामिया की दीवारों पर लिखे ‘फ्री कश्मीर’ के नारों पर बीजेपी की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Jamia Millia Islamia Free Kashmir Slogan: दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर’ के नारे लिखे जाने पर सियासत गरमा गई है। अब इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की दीवारों पर ऐसे नारे लिखना और दंगा आरोपी शरजील इमाम के समर्थन में नारेबाजी करना, छात्रों की आड़ में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश है।