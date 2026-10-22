राहुल गांधी और कांग्रेस पर BJP ने साधा निशाना, कहा-विदेशी टूलकिट से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश

Bihar BJP President Sanjay Saraogi: बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी देश की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता ने दावा किि एक अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ का पर्दाफाश हो रहा है, जिसका मकसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है।