CMRL रिश्वत मामले में पूर्व सीएम पिनराई विजयन को बड़ी राहत, केरल हाईकोर्ट ने FIR और जांच पर लगाई रोक

पिनराई विजयन और उनके परिवार के सदस्यों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को चुनौती दी थी। इस मामले में निचली अदालत के स्तर पर हुई कार्यवाही के बाद सिंगल जज ने वेएसीबी को जांच शुरू करने और संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ विजयन और उनके परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया था।