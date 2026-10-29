Meenakshi Shinde: प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड के बीच मीनाक्षी शिंदे का इस्तीफा, एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर बताई वजह

मीनाक्षी शिंदे- प्रदीप पूर्णेकर। फाइल फोटो- पत्रिका
ठाणे। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के ठाणे विभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में जांच के बीच शिवसेना (एकनाथ शिंदे) की नेता मीनाक्षी शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर ठाणे जिला महिला आघाड़ी प्रमुख का पद छोड़ने की जानकारी दी। इस मामले में मीनाक्षी शिंदे और उनके पति राजेंद्र शिंदे से पूछताछ हो चुकी है। वहीं, पूर्णेकर का परिवार पिछले एक महीने से दोनों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।
मीनाक्षी शिंदे ने अपने पत्र में कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और पार्टी स्तर पर उनके खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न दलों के लोग एकजुट होकर उन पर आरोप लगा रहे हैं और इसके जरिए पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे उन्हें मानसिक पीड़ा हो रही है। उन्होंने पत्र में लिखा कि उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा से पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे पार्टी या नेतृत्व को शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसके बावजूद जिन मामलों से उनका कोई संबंध नहीं है, उनमें उनका नाम जोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि इससे पार्टी और नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
मीनाक्षी शिंदे ने पत्र में कहा कि जिस नेतृत्व का सम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने काम किया, उसी नेतृत्व की छवि खराब होने की वजह उनके कारण बने, यह उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोपों के जरिए उनकी निष्ठा और काम का आकलन किया जा रहा है, जिससे उन्हें दुख हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पद छोड़ने का फैसला नाराजगी में नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के सम्मान और पार्टी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एकनाथ शिंदे उनकी भावनाओं को समझेंगे।
इस मामले में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से मीनाक्षी शिंदे के खिलाफ किसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने खुद ही पद छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि, उनके इस्तीफे के पीछे पार्टी के अंदर दबाव या किसी अन्य वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीनाक्षी शिंदे ठाणे महानगरपालिका की पार्षद के रूप में काम करती रहेंगी। उनके पास शिवसेना के ‘लाडकी सून अभियान’ से जुड़ा एक पद भी है। उनके पति राजेंद्र शिंदे मानपाड़ा विभाग के विभाग प्रमुख हैं।
प्रदीप पूर्णेकर की हत्या को एक महीना पूरा हो चुका है। इस मामले में उनके परिवार की ओर से मीनाक्षी शिंदे और राजेंद्र शिंदे की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दोनों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। मीनाक्षी शिंदे के इस्तीफे से पूर्णेकर परिवार को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, इस्तीफा जांच की प्रक्रिया से अलग है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।
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