Meenakshi Shinde: प्रदीप पूर्णेकर हत्याकांड के बीच मीनाक्षी शिंदे का इस्तीफा, एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर बताई वजह

मीनाक्षी शिंदे ने अपने पत्र में कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और पार्टी स्तर पर उनके खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न दलों के लोग एकजुट होकर उन पर आरोप लगा रहे हैं और इसके जरिए पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे उन्हें मानसिक पीड़ा हो रही है। उन्होंने पत्र में लिखा कि उन्होंने हमेशा पूरी निष्ठा से पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे पार्टी या नेतृत्व को शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसके बावजूद जिन मामलों से उनका कोई संबंध नहीं है, उनमें उनका नाम जोड़ा जा रहा है। उनका कहना है कि इससे पार्टी और नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है।