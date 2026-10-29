नसीरुद्दीन शाह को ‘दिमागी नक्सल’ कहने पर भड़के माकपा नेता हन्नान मोल्ला, किरेन रिजिजू को बताया ‘मेंटल क्रिमिनल’

हन्नान मोल्ला ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में रिजिजू के इस बयान की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री को भारत के स्वतंत्रता संग्राम, मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र और संविधान की समझ नहीं है। मोल्ला ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह एक प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले अभिनेता हैं। जेन-जी (Gen-Z) प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उनकी बात सुनने के बजाय उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं है। मोल्ला ने आरोप लगाया कि सरकार या उसकी नीतियों पर सवाल उठाने वाले लोगों को 'ब्रेनवॉश्ड नक्सल' जैसे शब्दों से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को दो वर्गों में बांटने की कोशिश हो रही है। उनके मुताबिक, नसीरुद्दीन शाह को 'ब्रेनवॉश्ड नक्सल' कहा जा रहा है, जबकि रिजिजू को 'दिमागी पागल' कहा जा सकता है।