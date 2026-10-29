​​​​​Train News: गुजरात, राजस्थान और यूपी के यात्रियों को मिलेगी राहत, पीएम नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात

साबरमती से सुबह चलने वाली ट्रेन सुबह 6:40 बजे रवाना होगी और 8:05 बजे बेचराजी पहुंचेगी। बेचराजी से 8:07 बजे रवाना होकर यह ट्रेन सुबह 9:45 बजे मेहसाणा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन मेहसाणा से शाम 4:40 बजे रवाना होगी। यह शाम 5:49 बजे बेचराजी पहुंचेगी और 5:51 बजे वहां से रवाना होकर रात 8:30 बजे साबरमती पहुंचेगी। दूसरी सेवा में साबरमती से ट्रेन शाम 5:05 बजे रवाना होकर शाम 6:48 बजे बेचराजी पहुंचेगी। यहां से 6:50 बजे चलकर रात 8:25 बजे मेहसाणा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन मेहसाणा से सुबह 7:05 बजे रवाना होगी। यह सुबह 7:50 बजे बेचराजी पहुंचेगी और 7:52 बजे वहां से चलकर सुबह 10:20 बजे साबरमती पहुंचेगी।