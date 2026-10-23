Gujarat Accident: गुजरात में दर्दनाक हादसा, द्वारका दर्शन कर लौट रहे बेंगलुरु के परिवार की कार ट्रक से भिड़ी, दो की मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोनी परिवार मूल रूप से बेंगलुरु में रहता है और गुजरात घूमने आया था। परिवार द्वारका में दर्शन करने के बाद अपनी बेटी से मिलने के लिए भाभर की ओर जा रहा था। इसी दौरान समी के निकट गोचनाद गांव के पास तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 108 एंबुलेंस को बुलाया गया।