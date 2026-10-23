बिहार: सीवान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका…5 लोगों की मौत, SP ने की पुष्टि

धमाके के बाद मकान का अगला हिस्सा सड़क पर गिरा। (फोटो-X Post/ @SadanJee)
Siwan Firecrackers Explosion: बिहार के सिवान से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के आलमापुर गांव में घर में एक भीषण धमाका हुआ। जानकारी की मुताबिक यहां पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। इस फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ और धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। धमाका इतना भयावह था कि मकान का अगला हिस्सा ढहकर सड़क पर गिर गया। SP भारत सोनी ने 5 मौतों की पुष्टि की है, फिलहाल रेस्क्यू जारी है।
जानकारी के मुताबिक यह फैक्ट्री सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलमापुर गांव में एक घर में चल रही थी। यह घर पटाखा कारोबारी अमरुद्दीन मियां का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस घर में बरसों से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। अमरुद्दीन के पूर्वज भी यह काम कर चुके हैं। लोगों ने बताया कि विस्फोट की तीव्रता इतनी भयंकर थी कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
हादसे के बाद सोशल मीडिया के जरिए सामने आई तस्वीरों में मकान का अगला हिस्सा गिरा दिखाई दे रहा है। जबकि मलबा सड़क पर फैल गया। आसपास के लोगों का कहना है कि घर में पहले से पटाखों का स्टॉक रखा था, जिससे धमाके रुक-रुक कर करीब 2 घंटे तक होते रहे। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है।
पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद बताया कि अमरुद्दीन के घर पर काफी पहले से पटाखा बनाने और बेंचने का काम होता आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है, जबकि कुछ लोगों ने बताया कि घर में रखे पटाखों के ढेर में आग लगने से धमाका हो गया।
घटना में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस घटना के वास्तविक कारणों और नुकसान का आकलन कर रही है।
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