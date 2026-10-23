बिहार: सीवान में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका…5 लोगों की मौत, SP ने की पुष्टि

जानकारी के मुताबिक यह फैक्ट्री सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अलमापुर गांव में एक घर में चल रही थी। यह घर पटाखा कारोबारी अमरुद्दीन मियां का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस घर में बरसों से पटाखा बनाने का काम चल रहा था। अमरुद्दीन के पूर्वज भी यह काम कर चुके हैं। लोगों ने बताया कि विस्फोट की तीव्रता इतनी भयंकर थी कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और इलाके में अफरा-तफरी मच गई।