अहमदाबाद में कांग्रेस को मजबूती देने की कवायद, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ब्रह्मभट्ट ने छोड़ी भाजपा, फिर थामा ‘हाथ’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा भी उनके इस फैसले का प्रमुख आधार रही है। ब्रह्मभट्ट ने इस मौके पर केंद्र और गुजरात की भाजपा सरकारों की नीतियों को लेकर अपनी असहमति भी व्यक्त की। उन्होंने कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के फैसले के पीछे पार्टी के नेतृत्व और विचारधारा के प्रति अपने जुड़ाव को प्रमुख कारण बताया। उनकी वापसी को अहमदाबाद में कांग्रेस के संगठनात्मक प्रयासों के लिहाज से भी देखा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से संगठन को मजबूत करने और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ युवा नेताओं को फिर से पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।