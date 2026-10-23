CID का DSP बनकर लोगों को नौकरी दिलाने का दिया झांसा, जानें अब ढोल बजाते हुए घर क्यों पहुंची पुलिस?

Govt Job Scam: खुद को डीएसपी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी के घर पर पुलिस बैंड बाजा लेकर पहुंची। भागलपुर में लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पैसे लेने के आरोपी मनोज कुमार वर्मा के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। शुक्रवार को इसाकचक थाना पुलिस ढोल बजाते हुए उसके घर पहुंची और उसे कोर्ट में पेश होने की चेतावनी दी। पुलिस ने कहा है कि अगर आरोपी तय समय पर कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो उसके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।