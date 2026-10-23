23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CID का DSP बनकर लोगों को नौकरी दिलाने का दिया झांसा, जानें अब ढोल बजाते हुए घर क्यों पहुंची पुलिस?

Job Fraud Case: भागलपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लेने के आरोपी मनोज कुमार वर्मा के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई हो सकती है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Updated: 23 Oct 2026, 8:01 PM IST

Fake DSP In Bihar job Scam

आरोपी के घऱ के बाहर इश्तेहार चिपकाती पुलिस। / प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo-AI)

Govt Job Scam: खुद को डीएसपी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी के घर पर पुलिस बैंड बाजा लेकर पहुंची। भागलपुर में लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पैसे लेने के आरोपी मनोज कुमार वर्मा के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। शुक्रवार को इसाकचक थाना पुलिस ढोल बजाते हुए उसके घर पहुंची और उसे कोर्ट में पेश होने की चेतावनी दी। पुलिस ने कहा है कि अगर आरोपी तय समय पर कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो उसके घर की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

खुद को CID का DSP बताकर लोगों को ठगा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मनोज कुमार वर्मा पर खुद को सीआईडी का डीएसपी बताकर दर्जनभर से अधिक महिलाओं और पुरुषों से लाखों रुपये लिए। हालांकि, पुलिस जांच में पता चला है कि वह कोई डीएसपी नहीं, बल्कि बिहार पुलिस के एक कार्यालय में डाक पहुंचाने का काम करता है। उसने लोगो को सरकारी नौकरी दिलाने और विभागों में पैरवी कराने का भरोसा दिलाया था।

वह भागलपुर के कृषि कॉलेज, एनटीपीसी और पुलिस विभाग में नौकरी या पैरवी कराने की बात कहकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। ठगी का अहसास होने पर एक कैंसर पीड़ित महिला और दो अन्य महिलाओं ने इशाकचक और बाईपास थाने में केस दर्ज कराया था।

तीन जगह दर्ज हुआ मामला

मनोज के खिलाफ भागलपुर के बाईपास और इसाकचक थानों में मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बांका में भी इस मामले को लेकर जीरो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में बांका कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट जारी होने के बाद से ही मनोज फरार चल रहा है और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है।

कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो घर का सामान होगा जब्त

आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर अब इसाकचक थाना पुलिस ने उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने इसके जरिए उसे कोर्ट में पेश होने की चेतावनी दी है। इश्तेहार में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर वह तय समय में कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो पुलिस उसके घर की कुर्की-जब्ती कर सकती है। इसका मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके घर का सामान जब्त किया जा सकता है।

गुजरात में फर्जी डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन, 10वीं-12वीं पास लोग चला रहे थे अवैध क्लिनिक, 17 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Fake doctor case in gujarat

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 8:01 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / CID का DSP बनकर लोगों को नौकरी दिलाने का दिया झांसा, जानें अब ढोल बजाते हुए घर क्यों पहुंची पुलिस?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Neha Bora: दिल्ली हाईकोर्ट से AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को झटका, शांति बॉन्ड के खिलाफ याचिका खारिज

Neha Bora
राष्ट्रीय

दाऊद के भाई के जब्त फ्लैट में घुसपैठ की कोशिश, ED ने उपद्रवियों पर दर्ज कराई FIR

Enforcement Directorate
राष्ट्रीय

​​​​​PM मोदी को जन्मदिन की बधाई देने पर नाती का सुशील कुमार शिंदे ने किया बचाव, बोले- बैनर लगाने से क्या बिगड़ गया?

Sushilkumar Shinde pm modi
राष्ट्रीय

Air Pollution Index: देश के 23 शहरों की हवा ‘खराब’, हरियाणा का मानेसर सबसे प्रदूषित, देखें लिस्ट

daily aqi bulletin update
राष्ट्रीय

गुजरात में फर्जी डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन, 10वीं-12वीं पास लोग चला रहे थे अवैध क्लिनिक, 17 गिरफ्तार

Fake doctor case in gujarat
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.