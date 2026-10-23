गुजरात में फर्जी डॉक्टरों पर बड़ा एक्शन, 10वीं-12वीं पास लोग चला रहे थे अवैध क्लिनिक, 17 गिरफ्तार

फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। गुजरात में एक साथ 17 लोगों ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पूरी तरह से फर्जी है और इनके पास कोई वैध मेडिकल डिग्री नहीं है। राजकोट ग्रामीण पुलिस ने अयोग्य चिकित्सकों के खिलाफ चलाए गए एक पुलिस अभियान के तहत जिले में सक्रिय 17 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। इसनें से सिर्फ 3 लोगों के पास ही ग्रेजुएशन की डिग्री है। राजकोट जिले के SP विजय सिंह गुर्जर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है।