Maharashtra News: प्रेमी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई प्रेमिका, हॉस्टल में थम गईं सांसें, हादसे में 4 दोस्तों की हुई थी मौत

यह हादसा कराड शहर के पास पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर रविवार रात करीब 11 बजे हुआ था। नए छह लेन वाले फ्लाईओवर पर एक कार की ट्रक से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में कार सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए थे। सभी युवक खटाव तालुका के कातरखटाव गांव के रहने वाले थे। वे दशहरे के अवसर पर कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद घर लौटते समय उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।