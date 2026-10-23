दिल्ली में SIR के खिलाफ फिर विरोध शुरू, पुलिस ने कई प्रदर्शनकरियों को हिरासत में लिया

इससे पहले CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CPI(M), ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन के लोगों ने EC कार्यालय की ओर मार्च शुरू किया था। यह मार्च कालीबाड़ी मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग के चौराहे पर, गोल डाक खाना के पास से शुरू हुआ और ECI मुख्यालय की ओर बढ़ा। इस मार्च को 'पीपल अगेंस्ट SIR' नाम दिया गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यालय पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया।