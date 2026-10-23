बिहार MLC चुनाव: मतदान के बीच करीबी छोटू सिंह की गिरफ्तारी पर भड़के अनंत सिंह, बोले- वे सरकार में हैं और उन्होंने जुल्म किए

अनंत सिंह ने यह भी कहा- मैं उनका (जदयू) नेता था, फिर भी मेरी तरफ से नीरज को एक बार भी कुछ नहीं कहा गया। चार बार चुनाव के दौरान नीरज ने मेरा विरोध किया। इस बीच सांसद ललन सिंह का भी विरोध किया, लेकिन तब भी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। अब पार्टी के लोग जानें की क्या करना।