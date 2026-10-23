‘ट्रंप कब होश में आएंगे?’ फारूक अब्दुल्ला का सवाल, बोले- ईरान को अपने बचाव का हक, अब युद्ध खत्म हो

फारूख अ​​​ब्दुला ने ईरान पर हो रहे अमेरिकी और इजराइल के हमलों पर गहरी चिंता जताई कि जब एक मुस्लिम देश (ईरान) पर इस तरह के संकट मंडरा रहे हैं, तब बाकी दुनिया और अरब देश चुप बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वे आज एकजुट नहीं हुए, तो कल अन्य अरब देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए युद्धविराम और वार्ताओं का दौर चला, तो उन्होंने इसका स्वागत करते हुए कहा था कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है और केवल कूटनीति तथा संवाद के माध्यम से ही दुनिया में शांति आ सकती है।