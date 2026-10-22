इंदिरा गांधी शिमला गई थीं, रुबियो मुंबई आए तो आपत्ति क्यों? जयशंकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना

उन्होंने सवाल किया, "अगर किसी विदेशी नेता या समकक्ष से मिलने के लिए दिल्ली से बाहर जाना 'तलब किया जाना' है, तो मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। श्रीमती (इंदिरा) गांधी भुट्टो से मिलने शिमला गई थीं। क्या उन्हें तलब किया गया था? सलमान खुर्शीद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने जयपुर गए थे। क्या उन्हें तलब किया गया था?" वहां मौजूद लोगों की तालियों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "हम समझदार लोग हैं, आइए समझदारी से बात करें। चलिए, अब इस बात को यहीं छोड़ते हैं।"