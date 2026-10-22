India- US ट्रेड डील पर जयशंकर की दो टूक: मंजिल करीब, लेकिन आखिरी मोड़ पर सावधानी जरूरी

इस सप्ताह मुंबई में जयशंकर के साथ हुई बैठक से पहले, रुबियो ने पत्रकारों को बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप लेने के करीब है। उन्होंने भारत को पेट्रोलियम रिफाइनिंग के क्षेत्र में एक "महाशक्ति" बताया और सुझाव दिया कि वेनेजुएला से आने वाले कच्चे तेल (क्रूड) की प्रोसेसिंग भारत में और बढ़ाई जानी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित जामनगर रिफाइनरी का दौरा भी किया।

व्यापार समझौते से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा: "हम एक औपचारिक समझौते के बहुत करीब हैं। मुझे लगता है कि बस कुछ छोटी-मोटी चीजें ही पूरी होनी बाकी हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही हो जाएगा - और हमें पूरी आशा है कि ऐसा ही होगा - और जल्द ही कोई अच्छी खबर सामने आएगी। इसके बाद शायद दोनों देशों के नेता इस पर हस्ताक्षर कर सकें।"