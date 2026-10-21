ट्रेड डील से रणनीतिक साझेदारी तक, भारत-अमेरिका संबंधों के लिए क्यों अहम है यह समझौता

India US Trade Deal: भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया है। दोनों देशों ने समझौते को जल्द अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मुंबई यात्रा के दौरान हुई बातचीत के बाद यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और इसे और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बातचीत में व्यापार, रक्षा, तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दे शामिल रहे। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार साझा किए।