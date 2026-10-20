उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान: सड़कों पर उतरे युवा नक्सली नहीं क्रांतिकारी, दोहराई रिजिम चेंज की बात

शिवसेना (UBT) प्रमुख ने कहा कि 'भगवा' उनकी मुख्य पहचान है और उनकी इस राजनीतिक व सांस्कृतिक पहचान को कोई भी उनसे नहीं छीन सकता। उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य केवल महाराष्ट्र विधानसभा ही नहीं, बल्कि लाल किले पर भी भगवा फहराना है।

उन्होंने आगे कहा कि उनका लक्ष्य केवल महाराष्ट्र विधानसभा ही नहीं, बल्कि लाल किले पर भी भगवा फहराना है। रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनके इस बयान का तालियों के साथ स्वागत किया।