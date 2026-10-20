दिल्ली में ‘लाल हिट जनता पार्टी’ ने सीजेपी व अन्य नेताओं के पुतले जलाए

'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, भारद्वाज ने आयोजकों पर "जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, पवित्र हिंदू परंपराओं को बदलने और समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने की कोशिश करने" का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इस "आपत्तिजनक सामग्री" को तुरंत हटाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, "मैंने FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।" पुतले बनाने वाले कारीगर शाहवेज खान ने बताया कि उनका परिवार उनके दादा और परदादा के समय से ही पुतले बनाता आ रहा है।