पार्सल देने आया डिलीवरी बॉय, बचा गया डॉक्टर का घर: वायरल वीडियो ने जीता दिल

Doctor Viral Story: डॉक्टर संदेश चाहर ने एक डिलीवरी मैन के बारे में एक भावुक कहानी साझा की, जो उनके घर पार्सल लेकर पहुंचा था, लेकिन वहां उसने देखा कि उनके किचन में आग लगी हुई है। बिना किसी हिचकिचाहट के, वह आग बुझाने में मदद करने के लिए आगे आया और इस तरह उसने उनका घर बचा लिया। बाद में, उन्होंने लिखा कि शायद उन्हें उसका धन्यवाद करने के लिए कभी सही शब्द न मिलें, लेकिन वे उसके साहस और निस्वार्थ भाव को हमेशा याद रखेंगी।

