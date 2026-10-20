Gujarat Crime: गांव में उधार मांगते थे 92 वर्षीय पिता, बदनामी के डर से बेटे ने कर दी हत्या

वहीं दूसरी तरफ वडोदरा के अटल ब्रिज पर डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा वडीवाडी फायर स्टेशन के पास हुआ, जहां डंपर का पिछला पहिया युवती के ऊपर से गुजर गया। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान हेतवी जितेंद्र मांडगे के रूप में हुई है। वह वडोदरा के दिवालीपुरा क्षेत्र स्थित हाथीभाईनगर, मारुतिधाम में रहती थी। हादसे की सूचना मिलते ही गोरवा पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोत्री अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।